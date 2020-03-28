В России могут ввести отсрочки по платежам за связь на нерабочей неделе
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложили вице-премьеру России Татьяне Голиковой сделать отсрочки по платежам за связь в период нерабочей недели. Об этом сообщает РИА «Новости».
Ведомство также попросило внести услуги связи телефона в перечень товаров первой необходимости.
Кроме того, Шадаев предложил не распространять нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля на операторов связи и сотрудников салонов связи.
Глава Минкомсвязи подчеркнул, что качество и надежность мобильных сетей влияет на коммуникацию граждан, а также работу органов власти, объектов критической информационной инфраструктуры страны, медицинских и других служб.
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