Рубль падает к доллару и евро

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Курс рубля падает к доллару и евро в начале торгов из-за снижения нефтяных котировок. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Расчетами «завтра» на 10.05 мск, 27 марта, курс доллара вырос на 35 копеек и достиг 77,82 рубля.

Курс евро повысился на 51 копейку и составил 85,92 рубля.

Цена на нефть марки Brent опустилась на 0,19% — до $26,29 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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