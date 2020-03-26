Силуанов разъяснил новый налог на проценты по вкладам

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что новый налог на доходы от процентов по вкладам свыше 1 млн руб. введут только в 2021 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, нововведение не коснется процентов, полученных в 2020 году. Вкладчики получат уведомления на уплату 13% от доходов 2021 года в 2022 году.

Силуанов также отметил, что налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, спровоцированные колебаниями валюты.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил ввести налог в размере 13% на процентные доходы по вкладам и ценным бумагам на сумму более 1 млн руб.

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