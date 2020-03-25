Путин: уходящие за рубеж доходы должны облагаться адекватным налогом

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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, которые уходят за рубеж, необходимо облагать адекватным налогом.

По его словам, в настоящее время из-за различных схем так называемой оптимизации две трети таких средств облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. В это же время россияне даже с минимальной оплатой труда платят подоходный налог в 13%.

«Это, мягко говоря, несправедливо», — отметил президент.

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