Путин: уходящие за рубеж доходы должны облагаться адекватным налогом
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, которые уходят за рубеж, необходимо облагать адекватным налогом.
По его словам, в настоящее время из-за различных схем так называемой оптимизации две трети таких средств облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%. В это же время россияне даже с минимальной оплатой труда платят подоходный налог в 13%.
«Это, мягко говоря, несправедливо», — отметил президент.
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