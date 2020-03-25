Путин анонсировал ипотечные каникулы

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести кредитные каникулы, для граждан, чей доход упал на 30%.

Об этом он заявил в ходе обращения к россиянам.

Он назвал кредиты граждан «зоной риска».

«Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно. Или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам», — сазал Путин.

Он также отметил, что если выплата долга оказывается в принципе невозможной, то человек не должен оставаться в заложниках у кредиторов.

Процедура банкротства должна быть быстрой и безболезненной, отметил президент.