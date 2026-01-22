Зеленский рассказал, с чем вернулся из Давоса

Зеленский заявил, что возвращается из Давоса с новым пакетом систем ПВО

Представители украинского правительства возвращаются в Киев со Всемирного экономического форума в Давосе с с договоренностями о новом пакете средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Давос. Поддержка Украины. ПВО для Украины. Встречи для Украины. Мы возвращаемся домой с договоренностями о новом пакете необходимых средств ПВО для защиты наших людей», — написал президент республики.

До этого ведущий дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе вынужден был прервать выступление Зеленского, указав на истечение времени.

Президент Украины прилетел в Швейцарию в 11:30 по местному времени. Днем ранее, 21 января, американский президент Дональд Трамп на полях Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что встретится с Зеленским.

В ходе своего выступления Зеленский отметил, что Европа не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией.

Ранее Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ.