Общество

Россиянин привез в Дагестан более 32 кг мефедрона и попался полиции

В Дагестане поймали мужчину с 32 килограммами мефедрона
В Дагестане полицейские поймали 21-летнего мужчину с огромной партией наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Криминальная хроника».

Инцидент произошел в пригороде Махачкалы. Правоохранители задержали молодого человека, подозреваемого в наркоторговле, и при проверке его автомобиля нашли внутри оборудования для СТО полиэтиленовые свертки. Веществом внутри них оказался мефедрон, общий вес которого составил 32 килограмма — это приблизительно 161,4 тысячи разовых доз.

По версии следствия, запрещенные вещества мужчина перевозил для дальнейшего сбыта через закладки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Ранее тюменские гаишники остановили авто и обнаружили у пассажира килограмм мефедрона.

