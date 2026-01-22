«Реал Сосьедад» ищет Захаряну новый клуб

«Реал Сосьедад» намерен отказаться от Захаряна в зимнее трансферное окно

Новый наставник «Реал Сосьедада» Пеллегрино Матараццо не планирует привлекать к играм российского полузащитника Арсена Захаряна до конца сезона. Об этом сообщает El Desmarque со ссылкой на журналиста COPE Марко-Антонио Санде.

Тренер уже провел личную беседу с игроком и сообщил ему о своем решении.

Аналогичная ситуация сложилась для нападающих Хона Каррикабуры и Микеля Готи. Спортивный директор клуба Эрик Бретос начал работу по поиску для всех троих новых команд до закрытия январского трансферного окна.

Матч 20-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» — «Барселона» прошел в Сан-Себастьяне и завершился со счетом 2:1.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за «Реал Сосьедад» 16 матчей, в которых забил один гол.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее Валерий Карпин назвал целью своего приезда в Испанию разговор с Захаряном.