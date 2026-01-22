Размер шрифта
Стало известно, кто принимает участие во встрече Путина с Уиткоффом от российской стороны

Ушаков и Дмитриев участвуют во встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером
Kremlin.ru

Помощник президента России Юрий Ушаков и специальный представитель главы российского государства Кирилл Дмитриев в Кремле принимают участие во встрече с американской делегацией. Об этом сообщил Кремль.

«С американской стороны – предприниматель Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум», — говорится в публикации.

В данный момент президент РФ Владимир Путин проводит переговоры со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Самолет с Уиткоффом приземлился в столичном аэропорту Внуково вечером 22 января.

Путин сообщал, что обсудит с Уиткоффом и Кушнером замороженные российские активы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Однако представитель Кремля не исключил, что разговор продолжится и по другим сопутствующим темам.

Ранее Путин согласился, что конфликт на Украине не начался бы при президентстве Трампа.

