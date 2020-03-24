ЦБ из-за COVID-19 призвал выдерживать купюры перед загрузкой в банкоматы

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Банк России призвал банки ограничить выдачу и прием банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции с целью профилактики коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».

Так, регулятор пояснил, что в банкоматах с рециркуляцией цикл обращения денег является замкнутым, в связи с чем купюры могут передаваться от клиента к клиенту без обработки и «очистки» в банке.

Поскольку, по данным ВОЗ, на банкнотах вирус способен выживать до трех-четырех дней, банкам рекомендуется выдерживать их перед выдачей клиентам или перед загрузкой в банкоматы в течение этого срока.

Кроме того, ЦБ рекомендует регулярно дезинфицировать устройства для передачи наличных, банкоматы и терминалы.

Также регулятор призвал работающих с приемом денег и документов от клиентов сотрудников банка носить маски, одноразовые перчатки и активно использовать дезинфицирующие препараты.