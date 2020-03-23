«Роснефть» обозначила условия поставки нефти в Белоруссию

«Роснефть» заявила в понедельник о намерении поставить Белоруссии нефть ровно на тех же условиях, которые НК предлагала Минску ранее, передает РИА «Новости» со ссылкой на ее представителя.

Таким образом, речь идет о поставках нефти с премией $5 за тонну.

В конце прошлой недели главы правительств России и Белоруссии обсуждали по телефону возможность возобновления поставок нефти из РФ с целью полной загрузки белорусских нефтеперерабатывающих предприятий.

В данный момент оба белорусских НПЗ загружены наполовину.