Россия начала производить многоразовые маски
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Российские швейные предприятия начали производить многоразовые медицинские маски, информирует Минпромторг.
«Были приняты все необходимые решения, и в результате к работе по производству многоразовых медицинских масок подключились российские швейные предприятия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что маски начали поступать в аптеки с 22 марта.
Кроме того, на полную мощность работают производители одноразовых масок.
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