Новак созывает совещание для обсуждения ситуации на нефтяном рынке
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Глава Минэнерго России Александр Новак в понедельник, 23 марта, проведет совещание с главами российских нефтяных компаний, передает ТАСС со ссылкой на два источника, знакомые с этими планами.
По их данным, на совещании обсудят текущую ситуацию на рынке нефти.
Источники также сообщили, что встреча планируется в очном режиме.
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