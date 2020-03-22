Новак созывает совещание для обсуждения ситуации на нефтяном рынке

Глава Минэнерго России Александр Новак в понедельник, 23 марта, проведет совещание с главами российских нефтяных компаний, передает ТАСС со ссылкой на два источника, знакомые с этими планами.

По их данным, на совещании обсудят текущую ситуацию на рынке нефти.

Источники также сообщили, что встреча планируется в очном режиме.

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