Глава «Роснефти» Игорь Сечин не ожидает, что инвесторы вновь поверят в перспективы сланцевой добычи в США.

»Администрация США готова, то есть уже была информация о том, что они допэмиссию ФРС проводят и 1,5 трлн будет вливаний долларов в экономику. Приведёт это к сокращению добычи, или нет – это вопрос. Будут ли инвесторы в дальнейшем доверять росту сланцевой добычи – думаю нет.

Возможно, значит, возможен поиск других, более эффективных каких-то инвестиционных проектов. Я бы обратил внимание на то, что у санкций есть две стороны: есть мы, а есть те наши партнеры, которые в результате санкций потеряли огромные ресурсы. Я сейчас не буду называть конкретные компании, но есть американские компании, которые лишились в результате выхода из ряда проектов ресурсной базы, сравнимой с их собственной. То есть они могли быть в два раза больше. Были вынуждены выйти и потерять ресурсную базу.

Воздействие на них мне кажется более чувствительно, чем воздействие на нас. То же касается и ряда подрядчиков, там, да, производителей бурового оборудования, то же касается поставщиков газотурбинных установок.

Санкции воздействовали больше на наших партнеров, чем на нас. Ну, скажем, до санкций почти половина финансового обеспечения предоставлялось американскими банками. До 35 млрд долларов кредитные линии составляли. Сейчас ноль. Они зарабатывали там до 4 млрд долларов ежегодно только на процентных ставках. Сейчас ноль. Вот результаты этих санкций.

Мы же вместе с тем спокойно сейчас используем те преимущества, которые дает рубль. И полностью закрываем свои затраты по добыче рублевой массой. С учетом того, что у нас все-таки экспорт есть, это создает для нас дополнительные преимущества в получении валюты. Сейчас, кстати говоря, мы эту валюту используем для стабилизации валютного рынка в России. Работаем в плотной координации с Центральным Банком и рассчитываем все-таки, что те меры, которые принимаются, они приведут к результату», - отметил Сечин.