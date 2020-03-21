Потери американских компаний могут составить $4 трлн из-за коронавируса

Доходы компаний США могут сократиться на $4 трлн из-за пандемии коронавируса нового типа, говорится в докладе хедж-фонда Bridgewater. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст документа.

По данным фонда, американским компаниям в государственном и частном секторе предстоит столкнуться с серьезными потерями в доходах. Отмечается, что самое значительное сокращение доходов ожидает компании, работающие в энергетической и туристической сферах, они потеряют $2 трлн.

Кроме того, при отсутствии своевременных мер в сфере налогово-бюджетной политики и денежно-кредитного вмешательства данные потери могут привести к снижению ВВП США более чем на 6% в текущем году, говорится в докладе.

При это общие потери компаний по всему миру могут составить $12 трлн, прогнозирует Bridgewater.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Индексы США продолжили падение на почти 5%

— Американцам раздадут по $1 тыс. из-за коронавируса

— Bank of America: в США начался финансовый кризис