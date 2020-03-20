Цена нефти Brent выросла более чем на 3%

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Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли более чем на 3%.

Так, согласно данным на 7.30 мск, стоимость нефти Brent составляет $29,3 за баррель.

Стоимость нефти WTI, в свою очередь, показала рост на 5,13% — до $27,24 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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