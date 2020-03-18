Биржи США продолжают падение в пределах 8%

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Американские биржи после временной остановки торгов и последующего их возобновления продолжили падать на более чем 7%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Ранее торги были приостановлены на фоне падения индексов на 7%.

Так, индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) снижался на 7,6%, до отметки в 1963,58 пункта, по состоянию на 20.14 по мск.

В свою очередь на 6,56% было отмечено падение индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ, до 6853,65 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 7,41%, до 2341,88 пункта.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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