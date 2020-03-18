Нефть WTI упала ниже $23
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Стоимость нефти марки WTI упала ниже отметки в $23 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Такой показатель был зафиксирован впервые с марта 2002 года.
Цена майских фьючерсов на нефть WTI сократилась до $22,62 за баррель, отметив падение на 17,23% по состоянию на 19.19 мск.
В свою очередь стоимость нефти марки Brent падала на 11,7%, до $25,37 за баррель.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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