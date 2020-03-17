Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА «Новости».

На встрече с кабинетом министров глава государства констатировал небольшой рост цены на летний дизель, чуть больший, но «в рамках инфляции» рост на зимний дизель. Кроме того, он отметил, что значительно увеличились тарифы на 92 бензин — 10,44%.

Путин обратил внимание, что мировые цены на энергоносители падают, а бензин в России дорожает. Он поручил держать под контролем цены на нефтепродукты и не допустить дальнейшего повышения.

Ранее стало известно, что нефть марки Brent опустилась до $29,44 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда провалилась сделка ОПЕК+.

Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. Цены на нефть упали на 30%.