Армия

Губернатор рассказал об атаке БПЛА на Ростовскую область минувшей ночью

Слюсарь: БПЛА уничтожены над двумя районами Ростовской области вечером и ночью
Efrem Lukatsky/AP

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале об атаке БПЛА на регион минувшим вечером и ночью.

«В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Миллеровском и Шолоховском районах», — поделился глава региона.

Он добавил, что информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

18 февраля Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали столицу Чувашии Чебоксары.

По их сообщениям, в 5:10 (совпадает с мск) раздался мощный взрыв, после чего было слышно несколько хлопков в разных частях города. При этом в одном из районов Чебоксар очевидцы заметили столб густого дыма.

Позже глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что БПЛА атаковали Новоюжный район Чебоксар, а также деревню Яуши Чебоксарского округа.

Николаев добавил, что на местах работают сотрудники экстренных и оперативных служб. По его словам, безопасности жителей ничего не угрожает.

Ранее в МИД РФ заявили об усилении атак Киева на фоне переговоров в Женеве.
 
