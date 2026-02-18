Россияне ожидают гонку вооружений между Россией и США

Большинство россиян (83%) считают, что прекращение действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США приведет к росту военного соперничества между странами. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«Рост военного соперничества между странами вызывает опасения у большинства участников исследования. 52% россиян уверены, что риск новой гонки вооружений заметно возрастает, а 31% считают такой сценарий вероятным. Таким образом, свыше 80% респондентов допускают усиление конкуренции в сфере стратегических вооружений», — говорится в результатах исследования.

Отвечая на вопрос о последствиях истечения договора СНВ для российско-американских отношений, 55% опрошенных заявили, что прекращение действия соглашения приведет к ухудшению двустороннего диалога (20% ожидают существенного ухудшения, а 35% — скорее негативного эффекта). При этом 38% респондентов полагают, что заметных изменений не произойдет. Улучшения отношений ожидают менее 3% опрошенных.

При этом 60% респондентов отметили, что прекращение действия СНВ-III скорее угрожает интересам России, тогда как около 31% придерживаются противоположного мнения. Еще почти 10% затруднились с оценкой.

Как свидетельствуют результаты опроса, большинство его участников поддерживают включение других ядерных держав в новые договоренности об ограничении арсеналов. 54% считают, что будущие соглашения должны включать иные страны, еще 37% допускают их подключение после заключения двусторонних договоренностей между Россией и США.

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. В Белом доме рассказали, что президент США Дональд Трамп примет решение по вопросам контроля над ядерным оружием, когда посчитает нужным.

Газета The Financial Times сообщила, что Трамп намерен сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и включить в переговоры Китай. А вице-президент Джей Ди Вэнс заверил, что США будут работать с Россией и Китаем по вопросам сокращения ядерного оружия.

Ранее США заявили о намерении сотрудничать с Россией и Китаем для сокращения ядерных арсеналов.