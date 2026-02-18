Размер шрифта
В США продолжаются работы по очистке реки после прорыва канализации

В США за месяц не успели очистить реку Потомак после прорыва канализации
Kevin Lamarque/Reuters

В США спустя месяц после прорыва канализации продолжаются работы по очистке реки Потомак. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным журналистов, сейчас работы ведутся в притоке реки. Канал в месте разлива перегорожен забором, а шлюз покрыт пластиковой пленкой. Также на месте установлены таблички, призывающие не подходить и не контактировать с водой.

Агентство отметило, что для предотвращения дальнейшего загрязнения ниже по течению от места разлива установили заграждение из мешков с песком. При этом на месте ощущается неприятный запах.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в соседнем с Вашингтоном штате в результате попадания тысяч тонн сточных вод из канализации в реку Потомак происходит экологическая катастрофа. В происходящем американский лидер обвинил губернатора штата Мэриленд, демократа Уэса Мура. По словам Трампа, местные власти не могут справиться с прорывом канализации, который спровоцировал сброс сточных вод в реку.

Ранее Трамп высказался о глобальном изменении климата.
 
