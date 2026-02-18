Размер шрифта
Стало известно, какие данные опаснее всего называть мошенникам

Финансист Селезнев: опаснее всего называть мошенникам СМС-код
«Газета.Ru»

Опаснее всего называть мошенникам СМС-код, сказал «Газете.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев, комментируя свежие мошеннические схемы.

«Наибольшую опасность представляет СМС-код. Фактически это ваша подпись (согласие) списать ваши деньги. СНИЛС и паспорт при желании мошенники и так могут найти. Доступ к «Госуслугам» без СМС тоже бесполезен, так что ключевые данные — это коды из СМС. Фотографируйте любое подозрительное письмо или сообщение (или копируйте хотя бы сам текст и ссылки) и отправляйте на проверку в любую нейросеть. Она вам объяснит, реальный это запрос или мошеннический, и что будет, если вы на нем оставите свои данные. Если вы уже на стадии, когда СМС-код введен, звоните в банк на горячую линию, блокируйте карты и все операции по счетам, затем сразу смените пароль от «Госуслуг», — отметил Селезнев.

Он рекомендовал обращаться на горячую линию «Госуслуг» и попросить отменить все запросы, которые вы делали в этот день. Стоит также проверить данные из кредитных бюро (можно в своем банке через приложение), считает эксперт. Если на вас оформлен кредит, свяжитесь с данной кредитной конторой и попросите его убрать из вашей истории (вас попросят заявление в полицию, оно пишется онлайн), добавил Селезнев.

По его мнению, если бы люди завели привычку в каждой стрессовой ситуации звонить и просить совета у человека, которому они реально доверяют, то более 90% мошеннических схем просто бы не работало.

Если человек совсем одинок или нет желания с кем-то общаться, можно посоветоваться с любой популярной нейросетью, считает эксперт. С огромной вероятностью нейросеть распознает, что вас пытаются обмануть, потому что все подобные схемы — абсолютно шаблонные, заключил Селезнев.

В конце января россиянам, включая пенсионеров, стали массово приходить сообщения, замаскированные под уведомления от Социального фонда или «Пенсионного/Социального фонда», с предупреждением о якобы приостановке выплат. В тексте получателей торопят: предлагают немедленно перейти по ссылке на ресурс, внешне похожий на «Госуслуги», и подтвердить сведения — от паспорта и СНИЛС до кодов из СМС. Если человек вводит данные, злоумышленники получают доступ к личному кабинету и дальше могут использовать его для оформления займов на имя жертвы или выстраивания следующего шага атаки — например, выманивания дополнительных реквизитов и подтверждений. Эксперты отдельно подчеркивают: ПФР как самостоятельной организации нет с 2023 года, поэтому любые письма и сообщения «от имени ПФР» изначально должны восприниматься как крайне подозрительные.

Ранее были названы схемы мошенников, которые часто используются в 2026 году.
 
