Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В файлах Эпштейна нашли советы сожительнице из Белоруссии по выбору вуза

Эпштейн советовал сожительнице из Белоруссии, какой вуз выбрать для учебы
AP

Американский финансист Джеффри Эпштейн советовал своей сожительнице из Белоруссии Карине Шуляк американский вуз для обучения на стоматолога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованные файлы.

Согласно документам, Шуляк в январе 2012 года отправила Эпштейну список учебных заведений и спросила, какое из них лучше выбрать. В перечне она указала восемь вузов, отметив, что ее фаворитами являются не указанные высшие заведения — Колумбийский и Нью-Йоркский университеты.

«Только Темпл (Стоматологическая школа имени Мориса Х. Корнберга при Университете Темпл в Филадельфии. — «Газета.Ru»). Остальные в основном для черных студентов либо не очень хорошие места», — написал финансист.

Из файлов следует, что в результате Шуляк остановила выбор на школе стоматологии при Колумбийском университете.

15 февраля минюст США завершил публикацию файлов по делу Эпштейна. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее бывшая соратница Трампа заявила о настойчивых попытках президента прикрыть «дело Эпштейна».
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!