В файлах Эпштейна нашли советы сожительнице из Белоруссии по выбору вуза

Американский финансист Джеффри Эпштейн советовал своей сожительнице из Белоруссии Карине Шуляк американский вуз для обучения на стоматолога. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованные файлы.
Согласно документам, Шуляк в январе 2012 года отправила Эпштейну список учебных заведений и спросила, какое из них лучше выбрать. В перечне она указала восемь вузов, отметив, что ее фаворитами являются не указанные высшие заведения — Колумбийский и Нью-Йоркский университеты.
«Только Темпл (Стоматологическая школа имени Мориса Х. Корнберга при Университете Темпл в Филадельфии. — «Газета.Ru»). Остальные в основном для черных студентов либо не очень хорошие места», — написал финансист.
Из файлов следует, что в результате Шуляк остановила выбор на школе стоматологии при Колумбийском университете.
15 февраля минюст США завершил публикацию файлов по делу Эпштейна. Генпрокурор назвала 300 имен знаменитостей, чьи имена встречаются в документах расследования. Среди них Дональд Трамп, Обамы и Клинтоны, Билл Гейтс и Илон Маск, Курт Кобейн и Ким Кардашьян. В минюсте подчеркивают, что упоминание в списке не означает обвинения или установления противоправных действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».
Ранее бывшая соратница Трампа заявила о настойчивых попытках президента прикрыть «дело Эпштейна».