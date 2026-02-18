Стало известно, сколько денег россиянки копят к декрету

Более половины (62%) опрошенных россиянок или уже формируют накопления к декрету, или планируют начать в ближайшие месяцы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 21% рассчитывают исключительно на текущий доход партнера, а 17% признались, что не задумывались о финансовой подушке заранее.

В среднем участницы исследования планируют отложить от 380 тыс. до 450 тыс. рублей. Однако в зависимости от региона цифры заметно различаются. В Москве будущие мамы в среднем планируют накопить 650–900 тыс. рублей на год декрета. В Санкт-Петербурге — 550–750 тыс. рублей. В других городах-миллионниках (Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Краснодар) — 450–600 тыс. рублей. В городах с населением до 500 тыс. человек сумма значительно ниже — 250–350 тыс. рублей.

Цели накоплений также различаются в зависимости от региона. В столицах и крупных городах 48% опрошенных закладывают в бюджет регулярные услуги няни даже при частичной занятости. Средняя ставка в мегаполисах достигает 450–600 рублей в час, и при занятости в три-четыре часа в день расходы могут составлять 35–50 тыс. рублей в месяц. Чаще всего в качестве основной статьи затрат няню указывали москвички (87%).

В городах с населением менее 1 млн человек приоритеты оказались иными. Там только 19% будущих мам планируют регулярно пользоваться услугами няни. Зато 54% закладывают средства на личные расходы и уход за собой — маникюр, косметологию, парикмахерские услуги, такси и бытовые сервисы. В среднем респондентки оценивали такие траты в 8–15 тыс. рублей в месяц в крупных городах и 5–10 тыс. рублей в городах с населением менее 300 тыс. человек.

При расчете бюджета женщины чаще всего ориентируются на горизонт 6–12 месяцев декрета. Для полугода комфортной жизни, включающей помощь няни и личные расходы, в городах-миллионниках по подсчетам респонденток требуется около 300–450 тыс. рублей, а для года — 600–900 тыс. рублей. В городах с населением до 1 млн человек расчет скромнее: 150–250 тыс. рублей на полгода и 300–400 тыс. рублей на год.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиянок.

Ранее стало известно, сколько могут сэкономить самозанятые россиянки в декрете при освобождении от налогов.