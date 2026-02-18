Как по объему талии и росту определить риски инфаркта, рассказал врач

Риск сердечно-сосудистых нарушений, например инфаркта, можно оценить по соотношению объема талии к росту, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог клиники Atribeaute Елена Шафранская.

«Окружность талии — это ключевой маркер висцерального ожирения (жира вокруг органов). Риск метаболических осложнений резко возрастает при окружности талии >88 см у женщин и >94 см у мужчин. Еще более точным показателем риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) является отношение окружности талии к росту. Его универсальное пороговое значение ≥0,5 (то есть обхват талии должен составлять менее половины роста человека)», — объяснила доктор.

​Инсулинорезистентность — это состояние, когда клетки организма (мышцы, жир, печень) перестают адекватно реагировать на инсулин. В результате поджелудочная железа вынуждена вырабатывать больше инсулина.​ Ключевой причиной развития инсулинорезистентности является висцеральная жировая ткань (обволакивает внутренние органы брюшной полости). Эта ткань метаболически активна, вызывает хроническое вялотекущее воспаление и блокирует работу инсулиновых рецепторов в клетках.

«Сначала появляется избыток жира и за счет этого возникают ассоциированные с ожирением заболевания, например сахарный диабет 2-го типа, из-за которого уровень сахара в крови становится стабильно высоким.​ Избыток жировой ткани и как следствие инсулинорезистентность повреждает эндотелий (внутреннюю выстилку сосудов), провоцирует атеросклероз и повышает риск инфарктов и инсультов. Ожирение также может стимулировать деление клеток, повышая риск некоторых видов рака, а также нарушать репродуктивное здоровье», — заметила доктор.

Однако переход на средиземноморскую диету помогает нормализовать гормоны за счет снижения веса, уменьшения уровня инсулина и гормонов стресса.

«Для спокойствия и вашей безопасности можно пройти обследование на заболевания, связанные с ожирением, и вместе с эндокринологом разработать тактику снижения веса, контроля сопутствующей патологии, медикаментозной коррекции лишнего веса, гипертонии, высокого уровня глюкозы крови, дислипидемии (увеличение холестерина, особенно плохой фракции)», — заключила доктор.

