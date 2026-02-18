Размер шрифта
Американский министр заснял на видео свое купание в ледяной воде

Кеннеди-младший погрузился в сауне в ледяную ванну
Morry Gash/AP

Глава министерства здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший, недавно заявивший о своей былой наркозависимости, погрузился в сауне в ледяную ванну. Видео с этими кадрами было опубликовано на странице политика в социальной сети X.

По словам Кеннеди, он объединился с музыкантом Кид Роком, чтобы донести до американцев необходимость быть активными и употреблять в пищу настоящие продукты.

72-летний министр на видео делает отжимания в сауне, после чего в джинсах и с обнаженным торсом погружается в емкость с водой. Экран покрывается инеем, что намекает на низкую температуру в ванне.

13 февраля стало известно, что являющийся ярым противником вакцинации Кеннеди заявил, что не боится микробов, поскольку в молодости употреблял кокаин «с сидений унитазов».

До этого Кеннеди выразил удивление тем, что президент США Дональд Трамп до сих пор жив, ведь он плохо питается. По его словам, политик ест очень вредную еду, а именно McDonald's, конфеты и диетическую колу. Кеннеди также рассказал, что во время путешествий с лидером Соединенных Штатов складывается впечатление, что он питается «вредностями» на ежедневной основе.

Ранее Google запретил спрашивать у своего ИИ-поиска про деменцию Трампа.
 
