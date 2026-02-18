Диетолог предупредила, кому опасно есть блины «на второй день»

Диетолог Лебедева: блины с начинкой допустимо есть на следующий день, но не всем

Блины с начинкой, оставшиеся «на второй день», не всегда опасны, но относятся к продуктам повышенного пищевого риска и требуют особенно внимательного отношения. Основная угроза связана не с самим блинным тестом, а с начинкой и условиями хранения.

Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

«Блины — это влажная, питательная среда, в которой при комнатной температуре быстро размножаются бактерии. Если блины с начинкой хранились без холодильника даже несколько часов, риск пищевого отравления значительно возрастает. Особенно это касается начинок из мяса, курицы, фарша, грибов, сыра, творога, а также сладких вариантов с кремом или сгущенным молоком. В таких продуктах могут активно развиваться условно-патогенные микроорганизмы, которые не всегда меняют вкус и запах блюда, но при этом вызывают расстройства ЖКТ», — объяснила она.

При правильном хранении в холодильнике блины с начинкой допустимо употреблять на следующий день, однако важно соблюдать несколько условий: температура хранения не выше +4°C, герметичная упаковка и отсутствие повторного разогрева и охлаждения. Перед употреблением блины необходимо полностью прогреть, чтобы начинка была горячей по всей толщине — частичный разогрев не уничтожает бактерии, а лишь активизирует их рост.

«Даже при соблюдении всех правил блины «вчерашние» не рекомендованы людям с чувствительным пищеварением, детям, беременным женщинам и пожилым — для этих групп риск пищевых реакций выше. Если есть малейшие сомнения в свежести, внешнем виде или запахе блюда, от употребления лучше отказаться. В случае блинов с начинкой принцип «лучше выбросить, чем рисковать» действительно оправдан», — резюмировала диетолог.

