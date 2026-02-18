Стали известны четвертьфиналисты мужского хоккейного турнира на Олимпиаде

В 1/4 финала хоккейного турнира среди мужчин на Олимпийских играх в Италии вошли Канада, США, Словакия, Финляндия, Чехия, Швеция, Германия и Швейцария. Пары определились по итогам матчей 1/8 финала.

Так, Канада снова сыграет с Чехией, которая в предварительном раунде плей-офф обыграла Данию со счетом 3:2. Предыдущая встреча национальных сборных прошла в рамках группового этапа и завершилась со счетом 5:0 в пользу «кленовых листьев».

Также в 1/4 финала встретятся США и Швеция, одержавшая победу над Латвией со счетом 5:1. При этом против команды Словакии выступит сборная Германии. Четвертой парой стала Финляндия и Швейцария.

Матчи команд пройдут 18 февраля.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего на Играх в Италии выступят 13 российских атлетов в нейтральном статусе. Они не принимали участие в церемонии Открытия. Пока никто из них не сумел завоевать наград, лучший результат показал лыжник Савелий Коростелев, который оказался четвертым в скиатлоне.

