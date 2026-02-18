Стало известно, у кого из россиян в марте вырастут пенсии

Пенсии некоторых 80-летних россиян в марте вырастут на 36,9% по сравнению с декабрем и на 27,2% к январю-февралю, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Увеличение пенсий в марте 2026 года, прежде всего, затронет тех пенсионеров, кому в феврале исполнилось 80 лет. Для данной категории пенсионеров предусмотрено, во-первых, двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, а во-вторых, осуществляемое с 2025 года включение в нее надбавки за уход.

Допустим, страховая пенсия по старости (включая фиксированную выплату к ней) у 80-летнего юбиляра февраля составляла в декабре 37 573 рубля. В январе сумма была увеличена на 7,6% в связи с тем, что страховые пенсии подлежат такой индексации — темпами на 2 процентных пункта выше инфляции. Соответственно, размер пенсионной выплаты в январе увеличился до 40 428,55 рубля. В феврале пенсионеру из рассматриваемого примера была перечислена такая же сумма, а в марте будет уже увеличение в связи с 80-летним юбилеем в феврале 2026 года», — отметил Балынин.

По его словам, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с 1 января 2026 года составляет 9584,69 рубля, надбавка за уход — 1413,86 рубля. Поэтому в марте у данного пенсионера пенсия вырастет до 51 427,1 рубля.

«То есть размер выплаты в марте 2026 года у пенсионера из рассмотренного примера будет на 36,9% выше той, что была в декабре 2025 года, и на 27,2% выше той, что была в январе-феврале 2026 года», — оценил экономист.

По его словам, увеличение размера пенсионных выплат пройдет автоматически, никаких заявлений подавать не нужно: у Социального фонда России есть вся необходимая информация. Балынин напомнил, что если у получателей доплат к пенсиям членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности есть неучтенные данные, то в случае подачи ими соответствующего заявления до 31 марта 2026 года размер доплаты будет скорректирован с 1 мая 2026 года.

