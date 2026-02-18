Юрист предупредил россиян о штрафе за шумную уборку квартиры в вечернее время

Юрист Зокиров: за шумную уборку вечером можно получить штраф в пять тысяч рублей

Жителей многоквартирных домов могут оштрафовать на пять тысяч рублей за шумную уборку в вечернее время. Об этом сообщил РИА Новости ассистент кафедры административного права и процесса имени Л. Л. Попова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

По его словам, штраф за шум определяется законодательством субъектов России и не может превышать пяти тысяч рублей.

«Единая административная ответственность за нарушение тишины и покоя граждан не установлена», — сказал Зокиров.

Юрист отметил, что регионы самостоятельно устанавливают не только штрафы, но и временные интервалы, в которые запрещено шуметь. Так, в Калужской области ограничения на шум действуют с 23:00 до 7:00, в Омской области — с 22:00 до 8:00, а также с 13:00 до 14:00, в республике Алтай — с 22:00 до 6:00.

Зокиров подчеркнул, что вопрос привлечения к ответственности за шум во время уборки зависит от того, включены ли такие действия в перечень нарушений тишины, установленный законом того или иного региона России.

В конце января первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил установить в России единый федеральный стандарт закона о «режиме тишины» в многоквартирных домах. Инициатива депутата предусматривает трехступенчатую систему реагирования: после первого нарушения управляющая компания или ТСЖ проводят с нарушителем разъяснительную беседу, после второго — составляют акт и выносят предупреждение, а уже после третьего передают материалы в Госжилинспекцию или участковому для составления протокола.

