Россиянам, освобожденным из мошеннических кол-центров в Мьянме, не грозит суд в Таиланде

Посол Томихин: освобожденным из кол-центров россиянам не грозит суд в Таиланде
Россиянам, освобожденным из мошеннических кол-центров на приграничной территории Мьянмы, не грозит судебное преследование в Таиланде, а также не установлен запрет на въезд в королевство. Об этом сообщил в интервью РИА Новости посол России в Таиланде Евгений Томихин.

По его словам, граждане России были освобождены совместными усилиями российских дипломатов и правоохранительных органов Таиланда и Мьянмы.

«Они получали статус жертв торговли людьми, что давало им иммунитет от судебного преследования в Таиланде и от внесения в черные списки с запретом на посещение Таиланда в будущем», — сказал Томихин.

В декабре Telegram-канал Mash сообщал о похищении российской модели, которая поехала на работу в Таиланд, но была насильно перевезена в Мьянму. В Янгоне у девушки забрали документы и заставили работать в скам-центре, где находились около 200 человек в аналогичных условиях. Отмечается, что отказавшихся от участия в незаконной деятельности пытали электрошокерами. По информации источника, центр также занимался торговлей человеческими органами.

В октябре россиянку, которую незаконно вывезли из Таиланда в Мьянму, вернули в Бангкок и передали российским дипломатам. Как рассказал ранее Томихин, девушке обещали работу моделью, которая на деле оказалась рабством в мошенническом кол-центре. После прибытия в королевство россиянку вывезли в Мьянму, где она должна была «разводить» людей на деньги. Как люди попадают в такие кол-центры и как работают там — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Мьянмы уничтожили кол-центр, куда забирали в рабство россиянок.
 
