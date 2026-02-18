Размер шрифта
В Минобороны РФ назвали количество БПЛА, сбитых за ночь над Россией

МО РФ: за ночь над территорией России сбили 43 украинских беспилотника
Reuters

За минувшую ночь над территорией России средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 43 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 17 февраля до 7.00 18 февраля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что самое большое количество беспилотников — 21 дрон — было сбито над Брянской областью. По шесть беспилотников сбили над Белгородской областью и Крымом. Пять беспилотников уничтожили в небе над Курской областью, по два БПЛА — над территориями Ростовской области и Чувашией. Один дрон сбит над акваторией Черного моря.

18 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали Чебоксары. По словам местных жителей, над городом работали средства противовоздушной обороны. При этом в одном из районов Чебоксар очевидцы заметили столб густого дыма.

Позже глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что украинские беспилотники атаковали Новоюжный район Чебоксар, а также деревню Яуши Чебоксарского округа.

Ранее в МИД РФ заявили об усилении атак Киева на фоне переговоров в Женеве.
 
