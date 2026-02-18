Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Минфин Японии сообщил о резком росте в январе импорта российского угля

Япония увеличила закупки угля из России на 258,6%
Сергей Аверин/РИА Новости

В январе 2026 года Япония значительно увеличила закупку угля из России. Об этом сообщает японское министерство финансов.

Так, импорт российского угля по сравнению с тем же периодом прошлого года возрос на 258,6%.

В то же время поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России увеличились лишь на 0,1% по сравнению с январем 2025 года. Доля российского СПГ во всем импорте Японией этого вида топлива составила 9,18%, что превышает поставки из США (6,29%). Импорт железа и стали из России уменьшился на 33,3%, цветных металлов — на 20,8%.

Как и в прошлые месяцы, Япония не закупала нефть из РФ, поскольку вместе с другими странами G7 ввела потолок цен. Исключением являются лишь поставки с «Сахалина-2», которые увязаны с поставками СПГ с этого проекта.

В октябре исполняющий обязанности министра экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто заявил, что поставки энергоресурсов из России продолжают играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Японии, покрывая около 3% потребностей страны.

Ранее в Японии прокомментировали возможность введения новых санкций против России.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!