Минфин Японии сообщил о резком росте в январе импорта российского угля

В январе 2026 года Япония значительно увеличила закупку угля из России. Об этом сообщает японское министерство финансов.

Так, импорт российского угля по сравнению с тем же периодом прошлого года возрос на 258,6%.

В то же время поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России увеличились лишь на 0,1% по сравнению с январем 2025 года. Доля российского СПГ во всем импорте Японией этого вида топлива составила 9,18%, что превышает поставки из США (6,29%). Импорт железа и стали из России уменьшился на 33,3%, цветных металлов — на 20,8%.

Как и в прошлые месяцы, Япония не закупала нефть из РФ, поскольку вместе с другими странами G7 ввела потолок цен. Исключением являются лишь поставки с «Сахалина-2», которые увязаны с поставками СПГ с этого проекта.

В октябре исполняющий обязанности министра экономики, торговли и промышленности Японии Ёдзи Муто заявил, что поставки энергоресурсов из России продолжают играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности Японии, покрывая около 3% потребностей страны.

Ранее в Японии прокомментировали возможность введения новых санкций против России.