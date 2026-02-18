Чувашия подверглась атаке ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют столицу Чувашии — Чебоксары, над городом работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По их словам, в 5:10 раздался мощный взрыв, после чего было слышно несколько хлопков в разных частях города. При этом в одном из районов Чебоксар очевидцы заметили столб густого дыма.

«Над столицей региона работает ПВО, сбито уже несколько воздушных целей», — отмечается в сообщении.

Власти региона и Минобороны России пока не комментировали ситуацию.

В настоящее время аэропорт Чебоксар временно не принимает и не отправляет самолеты.

18 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский округ подверглись повторному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По его словам, средства ПВО сбили все воздушные цели. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Глава региона отметил, что зафиксировано повреждение объектов энергетической инфраструктуры. Также от падения обломков сбитых воздушных целей произошел пожар на крыше многоквартирного дома, который был оперативно потушен.

Ранее Брянская область пережила самую массированную атаку БПЛА.