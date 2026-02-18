Мусульмане готовятся к священному месяцу Рамадан

В среду с заходом солнца начнется священный для мусульман месяц Рамадан

18 февраля с заходом солнца начнется священный для исповедующих месяц Рамадан (Рамазан), который является временем поста и молитвы.

Мусульмане считают, что именно в этот девятый месяц по исламскому лунному календарю пророку Мухаммеду был ниспослан Коран.

Соблюдение поста (саума, ураза) в Рамадан наряду с декларацией веры (шахада), молитвой (намаз), налогом в пользу нуждающихся (закят) и паломничеством в Мекку (хадж) составляет пять столпов ислама. В течение ближайших 30 дней мусульмане с начала рассвета и до окончания заката должны отказываться от еды, питья, курения и интимной близости.

В этом году Рамадан завершится 19 марта праздником разговения (Ид аль-Фитр, Ураза-байрам).

19 января стало известно, что в Татарстане утвердили даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама.

6 июня президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ид аль-Адха, также известным как Курбан-байрам.

Ранее мусульмане России призвали обмениваться подарками в новогодние праздники.