Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Мусульмане готовятся к священному месяцу Рамадан

В среду с заходом солнца начнется священный для мусульман месяц Рамадан
Faisal Bashir/Keystone Press Agency/Global Look Press

18 февраля с заходом солнца начнется священный для исповедующих месяц Рамадан (Рамазан), который является временем поста и молитвы.

Мусульмане считают, что именно в этот девятый месяц по исламскому лунному календарю пророку Мухаммеду был ниспослан Коран.

Соблюдение поста (саума, ураза) в Рамадан наряду с декларацией веры (шахада), молитвой (намаз), налогом в пользу нуждающихся (закят) и паломничеством в Мекку (хадж) составляет пять столпов ислама. В течение ближайших 30 дней мусульмане с начала рассвета и до окончания заката должны отказываться от еды, питья, курения и интимной близости.

В этом году Рамадан завершится 19 марта праздником разговения (Ид аль-Фитр, Ураза-байрам).

19 января стало известно, что в Татарстане утвердили даты празднования Ураза-байрама и Курбан-байрама.

6 июня президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Ид аль-Адха, также известным как Курбан-байрам.

Ранее мусульмане России призвали обмениваться подарками в новогодние праздники.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!