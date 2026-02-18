Размер шрифта
Наука

Назван главный фактор, ухудшающий качество спермы у мужчин

Судмедэксперт Решетун: качество спермы напрямую зависит от кровоснабжения
Качество спермы мужчины напрямую зависит от адекватного кровоснабжения, причем всех органов и систем, рассказал «Газете.Ru» судмедэксперт, ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Пироговского университета Алексей Решетун.

«Когда мы говорим о качестве спермы, нужно понимать, что это сложное образование, состоящее из множества структурных элементов. Это и мужские половые клетки — сперматозоиды, которые вырабатываются в мужских половых железах, и другие компоненты, такие как секрет предстательной железы, семенных пузырьков и так далее. И для того, чтобы мужчина имел способность к оплодотворению, все эти компоненты должны быть в норме. Это влияет и на подвижность сперматозоидов, и на скорость их движения, и на качественные характеристики сперматозоидов», — объяснил специалист.

Как отметил эксперт, все названные компоненты вырабатываются в разных органах. Например, сперматозоиды вырабатываются в яичках, а секрет предстательной железы — в простате.

«Нормальное функционирование этих органов в первую очередь связано с адекватным кровоснабжением. Сосуды, которые очень активно питают мужские половые органы, сильно разветвлены, очень мелкие и содержат сосудистые сети. Поэтому любые вредные воздействия, включая никотин, вейпы, алкоголь, которые приводят к длительному спазму кровеносных сосудов, крайне негативно влияют на питание этих органов, они не получают достаточно кислорода, то есть находятся в состоянии перманентной гипоксии, что, конечно же, сказывается на качестве тех продуктов, которые этот орган вырабатывает», — заметил Решетун.

Из-за этого перманентного спазма кровеносных сосудов клетки, которые вырабатывают мужские половые гормоны, функционируют либо неправильно, либо с меньшей интенсивностью.

«Кроме того, алкоголь, никотин способствуют слипанию сперматозоидов, замедлению их подвижности, и их фрагментации, когда сперматозоид не целый, а распадается на несколько частей. Поэтому у мужчин, употребляющих эти вещества, довольно часто и относительно рано возникают различные нарушения оплодотворяющей способности», — заключил специалист.

