Глава Чувашии раскрыл подробности атаки беспилотников на регион

Николаев: беспилотники атаковали Чебоксары и деревню в Чебоксарском округе

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Новоюжный район Чебоксар, а также деревню Яуши Чебоксарского округа. Об этом сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

«Главное на данный момент. Пострадавших нет. Разрушений капитальных строений нет. Зафиксированы повреждения нескольких автомобилей», — написал глава республики.

По словам Николаева, на местах работают сотрудники экстренных и оперативных служб. Угрозы для безопасности жителей нет.

Ночью 18 февраля стало известно, что ВСУ атаковали Чебоксары. Как сообщали местные жители, над городом работали средства противовоздушной обороны, в одном из районов был виден столб дыма.

Накануне в Приморско-Ахтарском муниципальном округе Краснодарского края обломки сбитых украинских беспилотников повредили окна в четырех многоквартирных домах.

Ранее в МИД РФ заявили об усилении атак Киева на фоне переговоров в Женеве.