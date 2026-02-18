Размер шрифта
Американский военный аналитик раскрыл план морской блокады России

Аналитик Мартьянов: у НАТО не получится организовать блокаду России на Балтике
Global Look Press/Keystone Press Agency

Североатлантический альянс планирует заблокировать торговое судоходство России в Балтийском море, однако у НАТО ничего не получится. Об этом заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов.

По его словам, такие планы вынашивают, в частности, Дания и Норвегия. Мартьянов подчеркнул, что странам НАТО не удастся создать проблемы России в Балтийском море, поскольку Балтийский флот РФ расширяется и модернизируется.

«И даже если представить, что у русских не было бы флота, у них есть ракетные комплексы «Бастион». Они контролируют все, что происходит в Северном море, все, что находится на берегах Финского залива, контролируют все, включая Военно-морской флот Швеции», — сказал аналитик.

10 февраля издание Politico сообщило, что страны Европы ведут закулисные переговоры о масштабных захватах танкеров в Балтийском море, которые везут российскую нефть.

6 февраля председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о попытках НАТО блокировать Россию в Балтийском регионе. По его словам, «координируемые англосаксами действия» НАТО на Балтике, в Финском заливе «представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу» портов в Ленинградской и Калининградской областях. Он отметил, что страны НАТО используют террористические методы. В качестве примера Патрушев привел «пиратский захват судна Eagle S на Балтике».

Ранее в Госдуме допустили военный ответ странам НАТО на морскую блокаду России.
 
