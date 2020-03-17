Греф призвал россиян меньше использовать наличные из-за коронавируса

Глава Сбербанка Герман Греф призвал россиян на фоне коронавируса меньше использовать наличные деньги и отдавать предпочтение бесконтактным платежам. Об этом сообщает RNS.

«Я прошу обратиться ко всем нашим клиентам, ко всем жителям страны с призывом меньше пользоваться наличными в этот период времени и использовать бесконтактные платежи», — заявил Греф.

Он отметил, что при использовании банкомата необходимо следить за чистотой рук. Так, стоит дезинфицировать пальцы после ввода пин-кода.

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