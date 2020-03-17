McDonald's закрывает рестораны в США из-за коронавируса

Рестораны быстрого питания McDonald's в США временно закрываются из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается, во вторник, 17 марта, McDonald's закроет обеденные зоны, в том числе бары и киоски самообслуживания, доставка и продажа еды на вынос будет по-прежнему доступна.

Компания не сообщает, как долго будет действовать такой режим.

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