McDonald's закрывает рестораны в США из-за коронавируса
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Рестораны быстрого питания McDonald's в США временно закрываются из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.
Как отмечается, во вторник, 17 марта, McDonald's закроет обеденные зоны, в том числе бары и киоски самообслуживания, доставка и продажа еды на вынос будет по-прежнему доступна.
Компания не сообщает, как долго будет действовать такой режим.
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