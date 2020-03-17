Правительство и ЦБ избрали меры для минимизации последствий коронавируса

Правительство и Центробанк избрали меры поддержки для населения и экономики. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что их вводят с целью минимизации последствий коронавируса и рыночной волатильности.

Так, Белый дом займется мерами бюджетной и экономической политики, а Центробанк позаботится о ликвидности в банковской и финансовой сфере.

Уточняется, что повышенное внимание направлено на сферу здравоохранения.

Правительство дало гарантии выполнения социальных обязательств перед россиянами.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Андрею Белоусову доложить о предложениях по плану мероприятий для обеспечения развития экономики в связи с коронавирусом.