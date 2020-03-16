Украина впервые существила транзит газа между двумя странами ЕС

Компания «Оператор ГТС Украины» осуществила транзит первых объемов газа между двумя европейским странами. Об этом сообщает «Униан».

Энергетический трейдер из ФРГ заказал транспортировку газа по маршруту Венгрия – Словакия.

Учет газа по данной операции осуществляется, как и по транзитному соглашению с «Газпромом», в энергетических единицах.

Оператор подчеркивает, что такая услуга по транзиту газа позволит дополнительно загрузить мощности украинские мощности, которые ГТС, которые после строительства Россией обходного газопровода «Северный поток» уже не используются в полном объеме.