Украина впервые существила транзит газа между двумя странами ЕС
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Компания «Оператор ГТС Украины» осуществила транзит первых объемов газа между двумя европейским странами. Об этом сообщает «Униан».
Энергетический трейдер из ФРГ заказал транспортировку газа по маршруту Венгрия – Словакия.
Учет газа по данной операции осуществляется, как и по транзитному соглашению с «Газпромом», в энергетических единицах.
Оператор подчеркивает, что такая услуга по транзиту газа позволит дополнительно загрузить мощности украинские мощности, которые ГТС, которые после строительства Россией обходного газопровода «Северный поток» уже не используются в полном объеме.