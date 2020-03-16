Рубль продолжил падение к евро на открытии торгов

На открытии торгов в понедельник, 16 марта, рубль уменьшился к доллару и евро.

По данным на 10.05, курс доллара вырос на 1,42 руб. до 74,02 руб. В свою очередь евро упал на 1,69 руб. и достиг 82,42 руб.

Фьючерс на нефть Brent снизился на 5,85%, до 31,87 доллара за баррель..

Колебания рынка начались после развала сделки ОПЕК+, которая поддерживала мировые цены на нефть. Страны-экспортеры не смогли достигнуть соглашения и в результате с 1 апреля они не будут связаны ограничениями на добычу.

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