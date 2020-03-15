Российские торговые сети создают запасы продуктов

Российские торговые сети начали заранее создавать запасы продуктов на фоне пандемии коронавируса нового типа, заявили в Министерстве промышленности и торговли России. Об этом сообщает ТАСС.

Торговые сети увеличивают объемы заказов у поставщиков и создают запасы, закрытие продовольственных магазинов в сложившейся ситуации не планируется, отметили в Минпромторге.

В ведомстве пояснили, что пустые полки в магазинах объясняются ритмом выкладки товара, а не его отсутствием.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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