Мишустин поручил доложить ему о мерах для развития экономики в связи с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьерам Татьяне Голиковой и Андрею Белоусову доложить о предложениях по плану мероприятий для обеспечения развития экономики в связи с коронавирусом, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

«Доложить у меня на совещании 16 марта 2020 года предложения по нормативным правовым актам, включенным в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности и требующим оперативного принятия», — сообщили в пресс-службе.

14 марта Мишустин поручил вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Дмитрию Григоренко организовать работу координационного совета по коронавирусу при кабмине.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российский бюджет потеряет около 2 трлн руб. при текущих котировках нефти. При этом Силуанов считает, что все происходящее с коронавирусом влияет на российскую экономику сильнее, чем колебание цен на нефтяном рынке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции может серьезно повлиять на мировую экономику.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

Ранее глава отдела рынков в J.P. Morgan International Дэвид Стаббс заявил, что в ближайшее время несколько стран объявят дефолт, как это недавно сделал Ливан.

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