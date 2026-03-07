Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Швейцария ограничила цену товаров, которые можно вывозить россиянам

РИА Новости: Швейцария запретила россиянам вывозить товары дороже 30 000 рублей
Shutterstock/Creative Lab

Швейцария конкретизировала параметры запрета на вывоз предметов роскоши для российских граждан, установив порог стоимости одного товара в 300 швейцарских франков — то есть около 30 тысяч рублей. Об этом сообщили РИА Новости в федеральном департаменте экономики.

Ограничения введены в соответствии со статьей 14b постановления о мерах, принимаемых Швейцарией в связи с ситуацией вокруг Украины.

В ведомстве уточнили, что запрет распространяется на продажу, поставку, вывоз, транспортировку и транзит товаров, включенных в Приложение 18 статьи 14b, если они предназначаются для лиц, компаний или организаций в России либо для использования на ее территории.

При этом в департаменте обратили внимание на важное исключение: ограничения не распространяются на предметы, которые физические лица, покидая Швейцарию, перевозят при себе для личного пользования. Речь идет, например, о бижутерии и ювелирных изделиях, которые турист носит как личные вещи и не планирует продавать.

Аналогичные меры введены и австрийской таможней: россиянам, вылетающим из Австрии с покупками дороже €300 за единицу, грозит конфискация товаров и судебное разбирательство. Под ограничения подпадают сумки, ювелирные украшения и другие аксессуары, относящиеся к категории предметов роскоши. При обнаружении таких товаров их изымают, а пассажира могут не только не допустить к рейсу, но и привлечь к ответственности.

У России есть собственные списки товаров, вывоз которых в недружественные страны запрещен. В основном туда входит продукция двойного назначения — например, оптические системы.

Ранее россиянам назвали товары, которые запрещено заказывать из Китая.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!