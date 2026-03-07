Швейцария ограничила цену товаров, которые можно вывозить россиянам

Швейцария конкретизировала параметры запрета на вывоз предметов роскоши для российских граждан, установив порог стоимости одного товара в 300 швейцарских франков — то есть около 30 тысяч рублей. Об этом сообщили РИА Новости в федеральном департаменте экономики.

Ограничения введены в соответствии со статьей 14b постановления о мерах, принимаемых Швейцарией в связи с ситуацией вокруг Украины.

В ведомстве уточнили, что запрет распространяется на продажу, поставку, вывоз, транспортировку и транзит товаров, включенных в Приложение 18 статьи 14b, если они предназначаются для лиц, компаний или организаций в России либо для использования на ее территории.

При этом в департаменте обратили внимание на важное исключение: ограничения не распространяются на предметы, которые физические лица, покидая Швейцарию, перевозят при себе для личного пользования. Речь идет, например, о бижутерии и ювелирных изделиях, которые турист носит как личные вещи и не планирует продавать.

Аналогичные меры введены и австрийской таможней: россиянам, вылетающим из Австрии с покупками дороже €300 за единицу, грозит конфискация товаров и судебное разбирательство. Под ограничения подпадают сумки, ювелирные украшения и другие аксессуары, относящиеся к категории предметов роскоши. При обнаружении таких товаров их изымают, а пассажира могут не только не допустить к рейсу, но и привлечь к ответственности.

У России есть собственные списки товаров, вывоз которых в недружественные страны запрещен. В основном туда входит продукция двойного назначения — например, оптические системы.

