Авиакомпания airBaltic отменяет международные перевозки из-за коронавируса

Латвийская авиакомпания airBaltic приостанавливает международные перевозки в связи с решениями правительства Латвии об ужесточении мер для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию.

Отмечается, что полеты будут приостановлены с 17 марта по 14 апреля 2020 года.

«Безопасность и здоровье наших пассажиров, сотрудников и общества - превыше всего!», — завил исполнительный директор компании Мартин Гаусс.

12 марта в Латвии объявили чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса. Были отменены массовые мероприятия, приостановлена учеба во всех образовательных учреждениях, а также все занятия в спортивных секциях и другие кружки