США внесли в черный список две российские компании
Министерство торговли США запретило американским фирмам осуществлять экспорт товаров и услуг российским компаниям «Авилон» и «Техномар». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Американский Минторг считает, что данные компании занимаются своей деятельностью «вопреки национальной безопасности или внешней политике США».
Согласно документу, ограничительные меры в отношении них были введены, поскольку «Авилон» и «Техномар» предпринимали попытки приобрести в США оборудование для компании «Технополь». Как известно, последняя компания, проводящая работы в области гидрографии и морской геологии, уже есть в аналогичном «черном списке».
По данным из открытых источников, «Авилон» торгует машинами и оборудованием. В свою очередь компания «Техномар» продает гидрографическое и океанографическое оборудование.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: