США внесли в черный список две российские компании

Министерство торговли США запретило американским фирмам осуществлять экспорт товаров и услуг российским компаниям «Авилон» и «Техномар». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Американский Минторг считает, что данные компании занимаются своей деятельностью «вопреки национальной безопасности или внешней политике США».

Согласно документу, ограничительные меры в отношении них были введены, поскольку «Авилон» и «Техномар» предпринимали попытки приобрести в США оборудование для компании «Технополь». Как известно, последняя компания, проводящая работы в области гидрографии и морской геологии, уже есть в аналогичном «черном списке».

По данным из открытых источников, «Авилон» торгует машинами и оборудованием. В свою очередь компания «Техномар» продает гидрографическое и океанографическое оборудование.

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