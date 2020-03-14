Минфин: коронавирус влияет на экономику России сильнее цен на нефть

Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА «Новости».

По его мнению, тема коронавируса в больше степени отражается на экономике, так как она затрагивает сразу ряд отраслей — торговую, туристическую и транспортную. «Это гораздо более сильно влияет на динамику экономического развития», — подчеркнул Силуанов. Он добавил, что ситуация с ценами на нефть не так страшна, так как бюджет России защищен от подобных случаев.

Глава ведомства рассказал, что в настоящее время в России разрабатывают комплекс мер, которые позволять нивелировать действие этого негативного фактора.

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